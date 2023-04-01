أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9: وفاة والدة جابر الكوماندا وهروبه من الشرطة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 اليوم بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، وفاة والدة جابر الكوماندا _ صديقة _ سهير المرشدي _ وذلك بعد احساسها ان أجلها أقترب فقررت الخروج من منزلها فجأة بالصعيد والذهاب للأرض وظلت تسير بها وتتخيل شريط حياتها ثم سقطت وتوفيت وحاول ابنها عبيد وشقيقته فتحية_ تيسير عبد العزيز _ البحث عنها حتى وجدوها وجاءو بطبيب للكشف عنها فأخبرهم أنها توفيت قائلا” البقية في حياتكم ” ، وفي نفس اللحظة دخل جابر منزله وقام باسقاط صورة والدته دون أن يدري أرضا .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9

كما شهدت الحلقة أيضا مشاجرة بين مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ وجابر _ أحمد العوضي_ بعد رؤيتها لسلاح وأموال في دولابه ، لتسأله هل يعمل في شئ شمال فيجيبها أن عليها أن تصدقه وتثق فيه وأن هذا السلاح ورثه عن جده .

كذلك علم جابر من شقيقه عبيد أن أمه ماتت ، وفي نفس اللحظة تقوم الشرطة بطرق منزل جابر ومهرة وتطلبه تسليم نفسه فيقوم بالهرب منهم بسرعة ولاتعلم مهرة سبب القبض عليه لكن يستطيع جابر الكوماندا الهروب بحرفية من فوق سطح المنزل رغم لحق أفراد الشرطة وراؤه في المنطقة .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري .