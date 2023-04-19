أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27 : زيدان يحبس مهرة وجابر يقتل كونا بكلابه الضالة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27 اليوم بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، قيام زيدان _ ماجد المصري_ بحبس زوجته مهرة أبو الليل _ ياسمين عبد العزيز بعد علمها أنه قام بقتل أدهم ويمنى _ أحمد عبدالله محمود وهدى الأتربي_ بعد اكتشافه لخيانتهما له بعد ان كانت يمنى زوجته الأولى .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27

كما شهدت الحلقة أيضا مواجهة جابر الكوماندا ل” كونا_هشام مليجي _ بعد اكتشافه خيانته له وقاال له خسارة فيه رصاصة السلاح وقام بتسليط كلابه الضالة عليه وسط صراخ كونا .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .