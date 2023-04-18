أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 : مواجهة عنيفة بين زيدان وجابر

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، لقاء بين صفاء شقيقة زيدان_ انتصار_ ومهرة أبو الليل _ ياسمين عبد العزيز وتهديد صفاء لها أنها تدخلت في علاقتها مع شقيقها زيدان وتحاول السيطرة على مال زيدان وشركاته ومصانعه لحسابها وأخبرتها أنها علمت أنها نسبت طفلها لزيدان رغم أن أبوه هو جابر الكوماندا_ أحمد العوضي زوجها الأول فقامت مهرة بطردها من شركتها .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26

وعرضت الحلقة أيضا مواجهة عنيفة بين جابر وزيدان في شركة جابر ، وتهديد زيدان له فقام جابر برفع سلاحه في وجهه مهددا له أنه له ثارا وسيأخذه منه ، وطلبت مهرة الطلاق من زيدان.

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .