أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 ..مصنع مهرة يحترق وجابر يفتتح شركة عقارات

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، حريق مصنع مهرة أبو الليل_ ياسمين عبد العزيز _ وذهاب سحر _ مها نصار_ صديقة مهرة لشقيقة زيدان_ صفاء _ وإقناعه أن الكلام التي قالته لها الحلقة الماضية أن ابن مهرة هو نجل جابر أبو شديد وليس زيدان كلام خاطئ .

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

وعرضت أحداث الحلقة لقاء مهرة مع جابر أثناء تنافسهما على أحد المزادات وفوز جابر به ، كما أقنعه الخواجة جون بضرورة افتتاح شركة عقارات خاصة به للتغطية على عمله بالسلاح ، وقام أشقاء جابر باستقباله بشكل سئ في بلده الصعيد وواجهوه بعمله بتهريب السلاح ، ورفضوا أخذوا أموال منه وقام جابر بصفع شقيقته والانصراف .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .