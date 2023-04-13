أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 : مهرة تنهى أزمة شقيقها مع تاجر المخدرات

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، قيام شقيق مهرة أبو الليل _ طارق بالاختباء منها بمنزلهم القديم بشبرا ، حيث قام بالاختباء بسطح المنزل بمساعدة ميمي _ زينة منصور _ ، وحاولت مهرة برفقة شقيقتهما البحث عنه في المنزل القديم وسألت ميمي عنه لكن أنكرت معرفتها بمكانه .

ثم يظهر طارق لمهرة ويخبرها أنها أصبح مدمنا للمخدرات ومديونا لتاجر مخدرات بمبلغ كبير فتقرر مهرة مساعدته وتذهب معه لهذا التاجر وسط رجاله وتأخذه من وسطهم بعد دفع المبلغ المديون به لهذا التاجر لكنه قام بالهرب منها بعدما ساعدته .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21

وعرضت الحلقة أيضا تقرب نوسة من جابر الكوماندا_ أحمد العوضي_ ، وعرضت عليها أن يتزوجها برغم كشف جابر لها أنه مازال يحب مهرة أبو الليل أول حب في حياته برغم أنها أصبحت مع رجل آخر غيره وهو زيدان_ ماجد المصري .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .