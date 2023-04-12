أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 .. مهرة تكتشف سرا وجابر يقتل رعد

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، اكتشاف مهرة أن شقيقها طارق يتعاطى المخدرات وحاول سرقة مجوهرات من أجل إحضار أموال لتجار المخدرات بسبب مديونيته لهم حتى لايقتلوه ، وقام طارق بدفع شقيقته مهرة واسقاطها على الأرض وهي تبكي مما فعله معها باعتبارها شقيقته الكبرى وبسبب ذلك أسقطت مهرة حملها من زيدان _ ماجد المصري .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20

وعرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 أيضا ، وقوع مشكلة كبيرة بين زيدان وزوجته مهرة بسبب تعاطيها حبوب منع الحمل لأنها لاتحبه ، ثم قامت باسقاط حملها منه لتنفعل عليه مهرة بشدة .

ويواصل جابر الكوماندا عمليات تهريب السلاح والتحفظ على أحد الرجال الذين يقطعون الطريق في الجبل ثم قام بتكتيفه وحمله لمنزل المعلم أنور _ أحمد بدير وبرغم أنه طالبه بفك قيده لكن قام جابر بقتله بالرصاص أكثر من مرة تشفيا فيه ويدعى _ رعد .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .