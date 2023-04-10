أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. جابر بمواجهة جديدة مع مهرة وزيدان يكتشف سرا

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، قيام جابر الكوماندا_ احمد العوضي_ بمقابلة طليقته مهرة أبو الليل_ ياسمين عبد العزيز _ في احدى الملاهي الليلية وهو برفقة المعلم أنور _ أحمد بدير_ و” كونا_ هشام مليجي _ وكان برفقة مهرة زوجها زيدان_ ماجد المصري_ التي تزوجته بعد دخول طليقها جابر السجن 5 سنوات بتهمة تجارة أدوية مغشوشة .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19

وشهدت الحلقة أيضا محاولة جابر الاعتداء عليهما مهرة وزيدان لكن يقوم المعلم أنور وكونا بالامساك به وتظهر عليه علامات الحسرة والحزن لتفضيل مهرة لشخص آخر عليه والرقص في أحضانه كما شاهدهما ، وظهرت أيضا اكتشاف زيدان أن مهرة تتعاطى حبوب منع الحمل حتى لاتنجب منه طفلا .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .