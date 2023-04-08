أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. جابر ينتقم من سامي وزيدان يقتل الحج عبد القوي

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 اليوم بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، عثور جابر الكوماندا_ أحمد العوضي _ على شريكه السابق سامي _ أحمد الرافعي _ الذي تسبب في سجن جابر 5 سنوات بتهمة تجارة الأدوية المغشوشة بالاضافة أنه كذب على طليقته مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ وأوهمها أن جابر قام بقتل أحد الأشخاص في بلده الصعيد برفقة ابن عمه وأنه انسانا غير سويا .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

وعرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 ، قيام جابر بخطف سامي برفقة أحد البلطجية وتكتيفه وطلب حق سجنه 5 سنوات منه بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا لسجنه أو سيقوم بقتل سامي بالمسدس كما هدده به في منزله الفخم وذلك ثمنا لخيانة سامي له وعدم السؤال عنه في السجن 5 سنوات ، كما قام أيضا بارغام سامي على تناول أدوية مغشوشة وهو مكتوف الأيدي مثلما يبيبعها في السوق وتتسبب في موت أشخاص أبرياء ، بالاضافة لقيام شقيقة مهرة أبو الليل _ لولي_ بالخروج بدون علم مهرة مع أحد الأشخاص والجلوس معه في أحدى الملاهي الليليلة لتفاجأ بحبيبها السابق حينما كانت تعيش في حي شبرا وهو يعمل بهذا الملهى لتوزيع المشروبات ، وقيام زيدان_ ماجد المصري_ بقتل الحج عبد القوي بعد اكتشافه خيانته له ، كذلك قامت صفاء شقيقة زيدان _ انتصار _ بتسليط أحد الأشخاص على مهرة لأخذ احدى المزادات منها لكن كشفت مهرة ذلك واستطاعت الفوز بالمزاد بعد شراء هذا الشخص لصالحها.

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .