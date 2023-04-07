أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15: خروج جابر من السجن وخوف مهرة منه

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خروج جابر الكوماندا من السجن وبحثه عن طليقته مهرة، ياسمين عبد العزيز في كل مكان يمكن ان تتواجد فيه ومنزلها القديم أيضا .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15

وشهدت الحلقة 15 أيضا ذهاب مهرة مع زوجها زيدان ماجد المصري لشركته وكانت تتواجد بها شقيقته صفاء “انتصار” وطلبت مهرة أن ترى جميع أوراق الشركة وظهر على صفاء الغضب منها بسبب ذلك لكنها أعطتها بالفعل أوراق الشركة وظلت مهرة تردد كلاما تستفز به صفاء لأخذ حقها منها بعدما جاءتها لمنزل زيدان وأعطتها شيك ب100 ألف جنيه.

وقام جابر بالوصول لسحر مها نصار صديقة مهرة وحاول اختطافها في “توك توك”، حتى تقوم بمساعدته في الوصول لمهرة لكن تستطيع سحر الهروب منها وتذهب لمهرة وتحكي لها ماحدث معها وتطلب منها عدم الذهاب للمنصع مرة ثانية حتى لا يراها جابر ، لكن تفأجا سحر أنه ينتظرها في منزلها بشبرا .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .