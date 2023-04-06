أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 : مهرة تنجب طفلها وتنسبه لزيدان وجابر ينقل للمستشفى

عرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، إنجاب مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ لطفلها وقامت بتسميته على زيدان _ ماجد المصري_ كأب له .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14

وعرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 أيضا ، تعرض جابر الكوماندا _ أحمد العوضي_ لاعتداء في السجن من رجال المعلم أنور _ أحمد بدير_ وتم نقله للمستشفى وقام المعلم بتهديدهم لو حدث لجابر شيئ لن يرحمهم .

وبالفعل يقوم جابر بأخذ حقه من هوبة الذي اعتدى عليه غدرا في السجن ويضربه مرة ثانية ، ويقرر جابر الانتقام من طليقته مهرة بعد خروجه من السجن لكن ينصحه المعلم أنور أن يهدأ ولايزيد أعداؤه .

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته ماجد المصري وانتصار وايمان السيد ومها نصار ، واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .