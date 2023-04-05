أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 : زيدان يطلب من شقيقته الابتعاد عن مهرة ويرفض إقامة مشروع جديد

عرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، بدء تقرب جابر الكوماندا _ أحمد العوضي_ من المعلم _ أحمد بدير _ في السجن ، وقيامه باعطاء نصائح لجابر حينما أخبره ان له ثار ويريد الانتقام من الشخص الذي تسبب بحبسه .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13

وشهدت أحداث الحلقة 13 لمسلسل ضرب نار أيضا ، قيام صفاء _ انتصار _ شقيقة زيدان_ ماجد المصري_ بالذهاب لمهرة _ ياسمين عبد العزيز دون علمه واعطائها شيك ب100 ألف جنيه حتى تبتعد تماما عن زيدان وتترك بيته الذي طلب منها زيدان البقاء فيه حتى يتزوجا .

وطلبت منها مهرة شيك آخر ب500 ألف جنيه ، لكن مهرة تخبر زيدان مافعلته شقيقته صفاء معها ويطلب منها زيدان الابتعاد عن مهرة تماما قائلا ” مهرة النفس الوحيد اللي بيريحني في حياتي” ، ويرفض زيدان دخول مشروع جديد ” كمباوند” برغم ضغط صفاء عليه وترفض الأخيرة أن يقوم أدهم _ أحمد عبدالله_ بخطبتها كما كان يتمنى زيدان .

وتقترب مهرة من انجابها لطفلها من طليقها جابر ولاتعرف اسم الأب الذي تكتب به الطفل ، فتقترح عليها صديقتها سحر أن يكون اسم أبوه زيدان .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ، ويشارك فيه ماجد المصري وايمان السيد وانتصار .