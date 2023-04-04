أحداث مسلسل «ضرب نار» الحلقة 12 : مهرة تقوم برفع قضية خلع ضد جابر

عرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12 اليوم بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، قيام مهرة بالاتفاق مع صديقتها سحر أنها ستقوم برفع قضية خلع ضد زوجها جابر الكوماندا_ أحمد العوضي بعد الحكم عليه بالسجن .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12

وشهدت أحداث الحلقة أيضا تعرض جابر الكوماندا لاعتداء مرة ثانية في السجن من بلطجية السجن لكن يقوم جابر بالقضاء عليهم ، ويعجب المعلم _ أحمد بدير_ بجابر الكوماندا وقوته بعدما فعل ذلك مع هؤلاء الأشخاص .

وعرضت الحلقة أيضا مفاجأة زيدان_ ماجد المصري_ بموافقته لخطوبة شقيقته صفاء _ انتصار _ من أدهم _ أحمد عبد الله محمود _ لكن تخبره شقيقته صفاء أنا تريد التفكير مع زوجته يمنى _ هدى الأتربي .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري .