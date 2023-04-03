أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11 .. جابر يتعرض لاعتداء في السجن ومهرة تسقط حملها منه

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تعرض جابر الكوماندا_ أحمد العوضي _ لاعتداء داخل السجن من شخص بلطجي يدعى _ هوبة_ واعتقد كوماندا السجن _ أحمد بدير _ وأحد رجاله _ هشام مليجي _ أن هوبة سيقتل جابر لأنه معروف عنه أنه قوي البنية لكن استطاع جابر أن يضربه ويسقطه أرضا وتم حبس جابر في سجن انفرادي .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11

كما قامت مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ بالذهاب مع صديقتها سحر _ مها نصار_ لاسقاط حملها من جابر بعد الحكم عليه بالسجن ، وذلك باحدى العيادات الطبية المشبوهة .

كذلك قام زيدان_ ماجد المصري_ باقامة حفل عيد ميلاد لابنته وسط أصدقائها في المنزل .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم ماجد المصري وايمان السيد وهدى الأتربي .