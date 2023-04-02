أحداث مسلسل «ضرب نار» الحلقة 10: مهرة تعلم خفايا تهمة جابر وسجن أحمد العوضي

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، ذهاب مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ لقسم الشرطة لمعرفة ماهية تهمة جابر الكوماندا فتعلم انه متهم بتوزيع أدوية مغشوشة بالصيدليات وتسببت في حدوث وفيات ، ويصدم ذلك مهرة وتتعرض لأغماء في الشارع بمجرد خروجها من القسم وتعلم أنها حامل حينما تقرر الذهاب للطبيب .

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وشهدت الحلقة أيضا عودة جابر للصعيد بعد غيابه عنها لمدة عام بسبب هروبة من ثأر رزق ابن المعلم الديب لوالده منه ومن ابن عمه ، لكن يقرر جابر العودة للصعيد من أجل حضور جنازة والدته صديقة_ سهير المرشدي_ وأثناء حضور الجنازة ياتي زرق ابن المعلم الديب_ ضياء عبد الخالق _ لتعزيته ، وبمجرد دخول جابر على جثمان والدته يبكي في مشهد مؤثر ويقول ” مشيتي يا ما طب أهون عليكي.. مش هصحى تاني الصبح وأبوس إيديكي.. طب قومي ثانية نفسي في حضنك اترمي.. ما تردي يا ما ساكتة ليه ما تتكلمي.. ياما ارجعي قومي بقا الدنيا بعدك ضيقة” وشهد المشهد لجابر على أغنية المطرب الشعبي أحمد شيبة بحزن كبير له ولأشقائه بالصعيد ، وتنتهي الأحداث بالحكم بالسجن على جابر الكوماندا 5 سنوات .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري .