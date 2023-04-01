أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9: طه القماش ينتقم مما حدث له وصاحب شقته يطرده منها

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، قيام طه القماش _ أمير كرارة _ بالذهاب لبيته الذي قام باستأجاره لمقابلة أصدقاؤه، لكنه يفاجأ أن صاحب العقار يقوم بطرده بعد أن كان سببا في اقتحام الشرطة لشقته وتفتيشها عن أدوات تقطير الكحول وطلب منه أيضا ألا يعود مرة ثانية فينصرف طه القماش دون أي كلام أو تعليق منه .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9

ويقوم طه بالانتقام مما تعرض له الحلقات الماضية، بعد قتل صديقه حمدي وكذلك غضب جده حسنين _ عبد العزيز مخيون منه وقيامه بطرده من السوق، وذلك بتدبير مخطط من الخواجة جابر الذي يقوم بازالة طه القماش من طريقه وتدبير خطط كيدية له، ويغادر بالفعل طه القماش من السوق تنفيذا لأوامر جده ويأمره بالابتعاد تماما عن المنطقة، ويذهب طه لدكان اليانصيب لكنه يفاجأ باقتحام الأهالي للمنزل وتدمير ما فيه .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين منباوي وإنتاج تامر مرسي .