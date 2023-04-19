أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 : القبض على جابر وراوية تحاول الوصول لورقة جدتها

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، محاولة صالح الوصول لطه عبد المقصود خضر ومعرفة هويته الحقيقية ، ويلتقي أيضا بأحد الأشخاص في أسيوط لمساعدته .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27

كما شهدت الأحداث أيضا القاء المفتش القبض على جابر بمساعدة طه القماش _ أمير كرارة _ ويقوم جابر بتهديده أنه سينتقم منه ، وتذهب راوية لأخذ ورقة التنازل التي وقعتها جدتها لكن الموظف ينفي لها ذلك ويؤكد لها أنه لم يجد الورقة .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .