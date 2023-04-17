أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. صراع طه ورشاد مستمر

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، اتهام المفتش لطه القماش _ أمير كرارة _ عن شكه أنه يقوم باخفاء أحد رجال الخواجة جابر لكن ينكر طه هذا الأمر تماما ، وشهدت الحلقة أيضا عرض رشاد_ فتحي عبد الوهاب_ على طه القماش مشاركته لكن طه يرفض ذلك ويهدده رشاد أنه سيندم على ذلك ، ويذهاب صابر المحامي لمنزل طه فيلتقي بصالح شقيقه _ أحمد صلاح حسني _ ويعرف منه أن المحامي ينصح برفع دعوى خرف ضد عمه شحاتةمحمود البزاوي فيقرر صالح الموافقة على رفع القضية .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

كما يكشف محامي رشاد لراوية_ مي عز الدين_ أنه وجد اثبات أن جدتها قامت بالتنازل عن نصيبها من أرض سوق الكانتو ويذهب طه القماش حينها لرشاد ويخبره أن السوق لن يصبح من نصيبه وملكه بعد هذه الاثباتات الجديدة .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .