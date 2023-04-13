أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 : عودة صالح واحتفاء طه القماش ووالدته به

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، خروج صالح شقيق طه القماش _ أحمد صلاح حسني_ من السجن وعودته من جديد لأسرته واستقبله طه بحفاوة كبيرة وكذلك معه تجار سوق الكانتو ، وبكت والدته أثناء استقباله ولم تصدق نفسها أنها ترى ابنها صالح مرة ثانية .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21

وشهدت الحلقة 21 أيضا صدمة رشاد _ فتحي عبد الوهاب_ حينما علم بعودة صالح مرة ثانية فسأل نفسه ” هو أنا قتلت مين” فيعود ليتذكر مشهد فلاش باك لقتله شخصا آخر ملامحه مشوهة واعتقد أنه صالح ، ويتفاجأ صالح بالظروف الصعبة التي أصبحت فيها عائلته وتركهم لمنزل العائلة الخاص بجدهم القماش _ عبد العزيز مخيون _ والبقاء في مكان آخر بسيط كما يقابل عائشة أخته أيضا ، وظهرت كذلك راوية_ مي عز الدين_ وهي ترفض بيع فساتينها وتقرر ابقاءهم في الأتيليه .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .