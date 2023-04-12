أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 .. الزواج من فاطمة يدفع رشاد لتنازل كبير

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 اليوم بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، قيام رشاد الحرامي _ فتحي عبد الوهاب _ بالتنازل عن عقود محلات شحاتة _ محمود البزاوي_ له من أجل إتمام زفافه على فاطمة _ مها نصار .

وتنصح والدة فاطمة ابنتها أن تستغل هذه الفرصة لاستعادة حقها في الميراث من خالها بالسيطرة تماما على زوجها رشاد لأخذ الميراث منه .

وتطالب نبوية _ سلوى عثمان_ من شقيقها شحاتة بحقها في الميراث مرة ثانية وتخبره أنها لن تترك حقها منه وتقوم بتهديده أيضا أنها ستقوم باخبار طه القماش بوصية جده حسنين القماش وأنه قام بمنعه عن زيارة جده .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

ويطلب المفتش من طه القماش _ أمير كرارة_ أن يعرفه كل شئ عن عملية تهريب جديدة ، وحين حديثهما معا يشاهدهما أحد رجال الخواجة جابر ويستطيعان الامساك به والذهاب له لقسم الشرطة قبل أن يذهب لإخبار جابر بما سمعه منهما ، ويحاول طه تطوير تجارته في بيع الملابس بالسوق لتكون مناسبة للطبقة الاجتماعية فيذهب للمعلم بيومي ويطلب منه فرز البضاعة قبل شرائها .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .