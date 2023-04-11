أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19.. طه القماش يعاتب عمته

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19 اليوم بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، ظهور عيشة _ ثراء جبيل_ وهي تعاتب والدتها باكية لتوجيه اهتمامها بشقيقها طه لدرجة أنها قامت ببيع ذهبها لتساعده ، حيث كانت تظن أن والدتها ستبيع ذهبها لتجهيزها لزواجها ، لكن نفت لها والدتها ماقالته عيشة لها وانفعلت عليها غاضبة بسبب اتهامها بإهمالها لها. .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19

وشهدت الحلقة أيضا مقابلة طه القماش _ أمير كرارة _ بعمته نبوية _ سلوى عثمان_ وزوجها ويلومهم على اتمام خطوبة فاطمة_ مها نصار _ أرملة شقيقه صالح الذي أختفى في الحرب _ أحمد صلاح حسني _ لرشاد الحرامي _ فتحي عبد الوهاب فتقول له عمته أنه أصبح كبير سوق الكانتو ويقرر طه مقاطعتهما ويتدخل شحاتة _ محمود البزاوي _ وينفعل غاضبا على طه القماش ويقول له أنه ليس من حقه التدخل في خطوبة فاطمة ويرافقه رشاد ويحاول الصلح مع طه لكن يرفض ذلك .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .