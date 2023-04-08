أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. طه القماش يهدد رشاد

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، ظهور رشاد الحرامي _ فتحي عبد الوهاب _ بثوبه الجديد كمالك لسوق الكانتو ، وذهب طه القماش _ أمير كرارة _ لتهديده وعرض عليه شراء دكانه الخاص به ، واكتشف طه أن راوية _ مي عز الدين_ حبيبته هي شريكة رشاد الحرامي بملكية السوق بعد أن قام والدها بكتابة نصيبه باسمها .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

وعرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 أيضا ، شراء طه القماش محل بالسوق ويقوم بمباشرة عمله فيه ويعلم أيضا بملكية رشاد لسوق الكانتو ، لكنه يذهب لكه في محله ويقوم باستفزازه ويؤكد له أنه أصبح مالك السوق لكنه يقول له طه القماش ألا يفرح كثيرا ويطمئن طالما هو موجود بسوق الكانتو .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .