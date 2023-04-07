أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15: المفتش يطلب من طه القماش مساعدته في القبض على الخواجة جابر

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15 اليوم بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، مقابلة رشاد أمين والد راوية وأخبره أنه على علم أنه يمتلك نصف الحجة التي تثبت ملكيته لأرض سوق الكانتو .

وعرضت الأحداث أيضا قيامها بالاتفاق أن يتشارك الاثنان في السوق، حيث إن كل منهما يملك نصف الحجة، ويخبر رشاد أمين أن ابنته راوية دخلت السوق برفقة طه القماش .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15

وشهدت أحداث الحلقة 15 طلب المفتش من طه القماش _ أمير كرارة _ التعاون معه في القبض على الخواجة جابر لأنه يعرف أسرار كثيرة عنه ، لكن يرفض طه القماش ذلك ويصر المفتش على طلبه منه ويهدده، وكذلك واجه طه القماش صعوبات وتحديات مع عمه شحاتة_ محمود البزاوي _ الذي قام بالاستيلاء على ميراث حسنين القماش بعد وفاته _ عبد العزيز مخيون_ الحلقة السابقة .

وقابلت راوية _ مي عز الدين _ والدها في سوق الكانتو، ويسألها عن سبب تواجدها، لتخبره بأنها تقوم بتقديم واجب العزاء في الحج حسانين القماش ، ويندهش من معرفتها لعائلة القماش.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين منباوي وإنتاج تامر مرسي، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق ومحمود البزاوي وغيرهم.