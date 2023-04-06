أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 : شحاتة ينفرد بالميراث وطه القماش يتوعده

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين للمشاهدين ، استيقاظ طه القماش من نومه وكان يرغب في رؤية جده حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون _ فيفاجأ أنه توفي بعد ان ذهب له طه في سوق الكانتو ليعرفه بخطيبته راوية _ مي عز الدين .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 :

وشهدت الحلقة 14 أيضا قيام شحاتة _ محمود البزاوي_ باستغلال موت والده حسنين القماش _ والدخول لحجرته منفردا بحجة انه يقوم بوداعه ثم يستخدم الختم الخاص به لبيع كل أملاكه له كما يضع بصمة أصبعه على الورق لينفرد بالميراث أيضا .

وينفعل طه القماش على شحاتة بعد اقامته جنازة جده حسنين القماش دون أخباره ، ليرد عليه شحاتة أن جده اوصى ألا يحضر الجنازة والعزاء ولايقترب من سوق الكانتو والميراث أصبح كله له كما اوصه جده بذلك ، ليغضب طه القماش ويخبر شحاتة انه لايصدقه فيما قاله ولن يترك حقه أبدا .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج تامر مرسي ، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق ومحمود البزاوي وغيرهم .