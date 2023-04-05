أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 : نجاة علوان من القتل وحرق الدكان الأحمر

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، وفاة حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون _ بعد اصابته بالمرض وكشفه لسر الدكان الأحمر لفاطمة _ مها نصار_ وزواجها أيضا من المعلم سعد _ برغم محاولات رشاد التي باءت بالفشل _ فتحي عبد الوهاب _، ونجا “علوان” من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحدى الفتوات لقتله .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13

وعرضت أحداث الحلقة 13 لمسلسل سوق الكانتو أيضا ، حرق الدكان الأحمر الموجود بسوق الكانتو والذي كان يتصارع عليه المعلم شحاتة _ ضياء عبد الخالق_ وجده القماش أيضا .

وقام أيضا يوسف بتهديد والدة راوية_ مي عز الدين _ الذي تقوم بدورها _ شيرين_ بردها للأموال التي أعطاها لها بعد علمه بهروب راوية من البنسيون ، وتطلب منه شيرين أن يمنحها وقتا لسدادها لكنه يرفض ذلك ويصر على أخذ أمواله .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج تامر مرسي ، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق ومحمود البزاوي وغيرهم .