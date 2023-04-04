أحداث مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 12: رشاد ينتقم من عفيفي ويقوم بايقاف زواج فاطمة من المعلم سعد

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، قيام شحاتة_ محمود البزاوي _ خال فاطمة _ مها نصار _ أن تتزوج من المعلم سعد وقام باذاعة الخبر بجميع نواحي سوق الكانتو .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12

وعرضت أحداث الحلقة أيضا تداول سيرة فاطمة بعد مشاهدتها أكثر من مرة مع رشاد وقام باعتبار زواجها من المعلم سعد للحفاظ على سمعة العائلة بعد أن تم طلاقها من ابن خالها صالح الذي اختفى في الحرب منذ سنوات ، ويقوم رشاد بايقاف زواج فاطمة من المعلم سعد لقصة حبهما منذ الطفولة ، ويحاول رشاد الانتقام من الشخص الذي أفصح عن علاقتهما لخالها شحاتة _ محمود البزاوي_ وأول شخص فكر فيه هو عفيفي الذي يعمل بدكان المعلم عوض _ ضياء عبد الخالق .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة عدد من الفنانين منهم عبد العزيز مخيون ومحمود البزاوي وتأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي .