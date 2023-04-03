أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 .. رشاد يتذكر مشهد ضرب والده بالشارع

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، ذهاب رشاد _ فتحي عبد الوهاب_ لمقابلة فاطمة_ مها نصار _ وانفعاله عليها بعد اخبارها له أنها لم تجد اوراق الحجة التي طلبها منها ، وقال لها أنها سبب في تعطيل زواجهما ، حيث عثر على النصف الآخر من الأوراق ويتبقى فقط أوراق حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون _ مؤكدا لها أنه سيقوم بطلب يدها للزواج حينما تحضر هذه الأوراق .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

كما شهدت الحلقة أيضا استعادة رشاد _ فتحي عبد الوهاب ذكريات حبه لفاطمة ، حيث كان يحبها منذ أيام الطفولة كما أظهرت مشاهد فلاش باك ، ويتذكر رشاد مشهد ضرب والده في الماضي بالشارع ويحزن لذلك لأنه لم يستطع مساعدته وقتها .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة عدد من الفنانين منهم عبد العزيز مخيون ومحمود البزاوي وتأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي .