أحداث مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 10: عبد العزيز مخيون يكشف سر الدكان الأحمر

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، تعهد طه القماش _ أمير كرارة _ للمفتش بعدم عودته مرة أخرى لأعمال غير قانونية فيطلب منه المفتش أن يذهب للاسكندرية ليقوم بانهاء اجراءات الافراج عنه .

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

ويقوم حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون بكشف سر الدكان الأحمر لفاطمة _ مها نصار _ بعد تعرضه لأزمة صحية بسببه ، فيخبرها أنه حصل على هذا الدكان وهو صغير سنا بطمعه من صاحبه وقام بأخذه منه وحصوله عليه دون وجه حق لكي يترك لهم أموال وتجارة قائلا ” اللي اتبنى على حرام هايفضل طول عمره حرام” ، ويعرض رشاد الحرامي لعبد الغني أن يكون يده اليمنى بالمحل الذي قام والده باستأجاره بمشاركة المعلم عوض .