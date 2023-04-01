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أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 9: صبري فواز يشتري تليفزيون في قهوة المعلمة.. ورمضان يخرج كلب ويزو دون علمها

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يجدها تتحدث مع الكلب الذي أحضرته للمنزل ابنة شقيقته ويزو وزوجها الحلقات السابقة

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 9: صبري فواز يشتري تليفزيون في قهوة المعلمة.. ورمضان يخرج كلب ويزو دون علمها
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:35 ص, السبت, 1 أبريل 23

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 9، قيام خميس_ صبري فواز_  بتطوير قهوة المعلمة _ سلوى خطاب _ وقام بشراء تلفزيون جديد بها لعرض مباريات الدوري الأوروبي بها كما نصحه الملعم صبيح _ بيومي فؤاد _.

ويقوم محمود الليثي بتقديم فقرة غنائية لرواد القهوة ويطلب من الزبائن أن يدفعوا أموالا حتى يستمتعوا بمميزات القهوة .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2

وشهدت الحلقة أيضا شكوك رمضان_ سيد رجب_ في زوجته سعاد_ سلوى عثمان_ أنها تقوم بخيانته، ليجدها تتحدث مع الكلب الذي أحضرته للمنزل ابنة شقيقته ويزو وزوجها الحلقات السابقة ، فقام باخراج الكلب من المنزل دون أن يراه أحدا، لكن حينما تعلم ويزو باختفاء كلبها تحزن وتسأل خالها رمضان عن ذلك فيجيبها أنه لايعلم شيئا وتفقد الوعي لذلك .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك فيه محمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:35 ص, السبت, 1 أبريل 23