أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 9: صبري فواز يشتري تليفزيون في قهوة المعلمة.. ورمضان يخرج كلب ويزو دون علمها

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 9، قيام خميس_ صبري فواز_ بتطوير قهوة المعلمة _ سلوى خطاب _ وقام بشراء تلفزيون جديد بها لعرض مباريات الدوري الأوروبي بها كما نصحه الملعم صبيح _ بيومي فؤاد _.

ويقوم محمود الليثي بتقديم فقرة غنائية لرواد القهوة ويطلب من الزبائن أن يدفعوا أموالا حتى يستمتعوا بمميزات القهوة .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2

وشهدت الحلقة أيضا شكوك رمضان_ سيد رجب_ في زوجته سعاد_ سلوى عثمان_ أنها تقوم بخيانته، ليجدها تتحدث مع الكلب الذي أحضرته للمنزل ابنة شقيقته ويزو وزوجها الحلقات السابقة ، فقام باخراج الكلب من المنزل دون أن يراه أحدا، لكن حينما تعلم ويزو باختفاء كلبها تحزن وتسأل خالها رمضان عن ذلك فيجيبها أنه لايعلم شيئا وتفقد الوعي لذلك .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك فيه محمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز.