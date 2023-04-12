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أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 .. سعاد تتعرض لمشكلة كبيرة

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عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 اليوم ، قيام سامي _ محمد لطفي_ باعتزاله العمل كوكيل لكرة القدم بعد استغناء وليد _ كريم الأبنودي _ عنه

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 .. سعاد تتعرض لمشكلة كبيرة
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:04 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 اليوم ، قيام سامي _ محمد لطفي_ باعتزاله العمل كوكيل لكرة القدم بعد استغناء وليد _ كريم الأبنودي _ عنه ابن شقيقته واستبداله بوكيل آخر بديلا عنه لتطويره في لعبة كرة القادم بصورة أكبر من سامي .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20

وتعرضت سعاد زوجة رمضان_ سلوى عثمان_ لمشكلة كبيرة بسبب قيادتها للسيارة بتهور لذلك يأمرها زوجها رمضان بضرورة التوقف عن السواقة لكنها تخبره أنها أنها تحاول مساعدته في طلبات ومصاريف المنزل .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وسيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي اخراج سامح عبد العزيز .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:04 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23