أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19.. وليد يخطب في حفل عائلي ويستغني عن عمه

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19 اليوم، إنجاب سامية زوجة جمال _ كريم عفيفي_ لطفلهما الثاني وقاما بتسميته ” بلال” ، كما تعرف رمضان _ سيد رجب_ على حبيبة ابنه وليد _ كريم الأبنودي _ وقام بخطبتها له في احتفالية عائلية فقط بمنزله .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19

وعرضت أحداث الحلقة 19 أيضا ، قيام وليد بالتعاقد مع وكيل أعمال جديد لكرة القدم بدلا من عمه سامي _ محمد لطفي _ لأنه لم يستطع تطويره بالشكل الذي يريده وليد منه ، وقام رمضان_ سيد رجب _ بمصالحة كلب ابنة شقيقته ويزو _ بوتا” بعد أن كان يخاف منه ولايحب أن يتواجد في منزله ومنزل زوجته سعاد _ سلوى عثمان .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وسيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي اخراج سامح عبد العزيز .