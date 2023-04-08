أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 17.. خميس يحاول السيطرة على المعلمة سميرة

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 17 ، قيام رمضان_ سيد رجب _ بترك منزله هربا من كثرة المشاكل التي زادت به وذلك بوجود خلافا بينه وبين زوجته سعاد _ سلوى عثمان_ لاصرارها على تعلم قيادة السيارة بالاضافة لخلافه أيضا مع ابنة شقيقته ويزو بسبب ظروف عملها التي يتسبب في غيابها عن المنزل طيلة اليوم .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 17

وعرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 17 أيضا ، استمرار خميس _ صبري فواز _في محاولاته لكسب رضا المعلمة سميرة _ سلوى خطاب_ حتى يتولى أدارة قهوة الحارة الكبرى والسيطرة عليها ، بالاضافة أنه تحاول سعاد زوجة رمضان في البحث عنه بمساعدة أهل الحارة ويزيد قلقها لخوفها عليه من اصابته بأزمة صحية وعدم قدرته الذهاب للمستشفى .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وسيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي اخراج سامح عبد العزيز .