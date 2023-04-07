أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 15: عودة سامية لمنزل زوجها جمال ومشاجرة بين رمضان وزوجته سعاد

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 15 اليوم ، مفاجأة عمرو عبد العزيز أن زوجته قامت بإنفاق 5 آلاف جنيه فيقوم بتوبيخها والغضب منها، وتحدث مشاجرة بين رمضان _ سيد رجب _ وزوجته سعاد _ سلوى عثمان بسبب تهورها في قيادة السيارة بدون علمه.

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 15

وشهدت الحلقة 15 أيضا لمسلسل رمضان كريم 2، ذهاب جمال _ كريم عفيفي_ لمنزل ” حماه” سامي مغاوري ليصالح زوجته سامية _ بعد غضبها ومنه وتركها للمنزل بعد حملها منه للمرة الثانية ، وتعود بالفعل سامية لمنزل زوجها جمال ويعودان لعمل فيديوهات لايف بالسوشيال ميديا، وتعود سامية إلى منزل جمال. بينما يحضر دكتور يوسف كلبة إلى منزل رمضان ليزوجها لكلب نوال – ويزو.

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامي عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي، وشارك في بطولته سيد رجب وصبري فواز ونجلاء بدر ومحمد لطفي.