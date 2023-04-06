أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14 : اكتشاف خداع سعاد

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14 اليوم ، خداع سعاد_ سلوى خطاب_ لزوجها رمضان_ سيد رجب_ انها ستذهب لأقاربها لكنه اكتشف ذهابها لتعلم القيادة حتى تستطيع مساعدته في العمل .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14

وشهدت أحداث الحلقة 14 لمسلسل رمضان كريم 2 أيضا ، ذهاب جمال _ كريم عفيفي _ لرمضان_ سيد رجب _ ليقوم بتوقيع أوراق الشركة لكي يعمل بها .

وقامت المعلمة سميرة _ سلوى خطاب _ بالتحدث مع خميس_ صبري فواز _ عن سبب عدم تواجده بالقهوة ليخبرها أنه يشعر بالحرج منها بعد قيامها بدفع غرامة له

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي ، ويشارك فيه سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي ونجلاء بدر .