أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13 : كريم عفيفي يرفض حمل زوجته

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13 للمشاهدين ، قيام سامية _ زوجة جمال_ كريم عفيفي _ باخباره أنها حامل مرة ثانية فقام بالشجار معها في وجود أمه _ سلوى محمد علي_ فغضبت وقررت ترك المنزل له وكان الأمر عاديا بالنسبة له برغم محاولات أمه ألا يجعل زوجته سامية تترك المنزل وليس هناك مشكلة أن يكون لديهما طفل ثاني ليخبرها جمال أنه يبدأ شغل جديد وليس لديه فرصة ليكون له طفل ثاني .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13

وعرض أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13 أيضا ، عودة كل من خميس_ صبري فواز_ وبيومي فؤاد_ لمنزلهم فيتفاجآ بوجود شربات زوجة بيومي فؤاد _ بدرية طلبة_ التي تقوم بأعمال سحر ، وتلوم زوجها صبيح _ بيومي فؤاد _ على تركها وحيدة بعد خروجه من السجن ودون أموال ، كما يحاول خميس السيطرة على المعلمة سميرة_ سلوى خطاب_ لتجعلها يدير قهوة الحارة الكبرى .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج السبكي ، ويشارك فيه صبري فواز وسيد رجب ومحمد لطفي ونجلاء بدر .