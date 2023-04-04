أحداث مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 12 : سيد رجب يكتشف أنه مصاب بأمراض الضغط والسكر

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12 ، مواقف كوميدية جمعت بين الحج رمضان _سيد رجب_ مع أحد أبناء الحارة ويقوم بطلب توصيل الكهرباء منه من شقته ويوافق على طلبه.

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12

وعرضت الحلقة اكتشاف أن رمضان_ سيد رجب _ يعاني من أمراض الضغط والسكر ويقوم بتعنيف ابنه وليد بعد أن اكتشف أنه قام بالافطار في رمضان ، وقام سامي –محمد لطفي _ بالاستلاف من زوجته زيزي_ نجلاء بدر _ أموالا من أجل اقامة مشروع العجل الذي يريد أن يفتتحه ، ويقوم سيد رجب بطلب من زوجته سعاد أن تقوم بانشاء حساب له بتطبيق تيك توك .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي ونجلاء بدر ، تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز .