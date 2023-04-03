أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 11.. نجاة رمضان وسعاد من حريق وزيزي تتراجع عن التمثيل

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 11 ، ترك رمضان_ سيد رجب_ المكواة لويزو ابنة شقيقته فقامت بحرق ملابسه وتعرض منزل رمضان وزوجته سعاد لحريق لكنهما نجا منه .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 11

كما شهدت الحلقة أيضا تراجع زيزي _ نجلاء بدر _ عن فكرة دخولها مجال التمثيل بعد خلافها الحلقة السابقة مع زوجها سامي _ محمد لطفي _ وقامت بعمل مشروع جديد لتصميم الملابس وبدأت شهرتها تزيد في حارة كمصممة للعباءات بها .

وكذلك قام جمال_ كريم عفيفي_ بعمل مقلب كوميدي في زوجته سامية وهما يقومان بعمل بث مباشر على فيس بوك من أجل جذب عدد أكبر من المشاهدين ، وفي نهاية الحلقة كشف المعلم صبيح _ بيومي فؤاد_ عن زواجه من الشيخة شربات _ بدرية طلبة_ وفاجأ بذلك خميس _ صبري فواز .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي ونجلاء بدر ، تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز .