أحداث مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 10: محمد لطفي يمنع زوجته وابنتها من التدرب بورشة للتمثيل

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 10 ، قيام سامي _ محمد لطفي_ بالذهاب لأحدى ورش التمثيل فيجد زوجته زيزي _ نجلاء بدر _ وابنتها يتدربان من أجل دخول مجال الفن فيمنعهما سامي ويذهب بهما لمنزله .

أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 10

وشهدت الحلقة أيضا مواجهة خميس_ صبري فواز _ لمشاكل بسبب توليه ادارة قهوة الحارة الكبرى مع مالكتها المعلمة سميرة_ سلوى خطاب_ حيث قامت برفض أي تطوير قام به خميس في القهوة الحلقة السابقة دون الرجوع لها ..

كذلك يشهد مسلسل رمضان كريم 2 العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين ، بقيام رمضان_ سيد رجب _ باخراج كلب ابنة شقيقته ويزو من منزله دون أن تعلم لأنه يغضبه .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي ، ويشارك فيه محمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز وسيد رجب .