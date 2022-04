أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 12 …عامر يعيد الطلبة بعد هروبهم (فيديو)

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 12 … استطاع العديد من الطلبة والطالبات الهروب من الاوتيل بالغردقة للسهر بأحد الملاهي الليلية ، وتركوا البروفة التى كان من المقرر أن يقوموا بها ، واكتشف عامر – مصطفى شعبان – انهم يهربون ، وحاول الجري وراء السيارة التي كانوا يستقلونها ، وعرف من الأمن مكانهم واخذ معه اثنين من المدرسين ، واستطاعوا إعادتهم ولكن واحدة من الطالبات أصيبت بكسر في قدمها منعها من الاشتراك برقصات المسابقة .

وفي أول أيام المسابقة كان الجزء الأول منها أسئلة عامة ولكن المتفرجين لم يعرفوا ما هي المدرسة التي فازت في هذه المنافسة ، و سيكتشفون ذلك الحلقة القادمة .

كما أصبح مدرس الرياضيات – محمد ثروت – مهدد بعد قرصنة التابلت الخاص به من أحد الطلبة الناقمين على المدرسة ، والذي سيقوم بعمل مصيبة كبيرة لم يعلن عنها .

مواعيد مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر مواعيد عرضه على قنوات on و الحياة وأيضا منصة watch it ، فعلي على شاشة ON يعرض الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا ، و على قناة الحياة يعرض ثلاثة مرات أيضا وهي الساعة 7:40 مساءً والاعادة 4.15 صباحا و 8 صباحا .

مسلسل دايما عامر المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

و تدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة .