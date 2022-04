أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 11.. بداية المسابقة الدولية وعامر يراقب الطلبة (فيديو)

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 11 … بدأت الحلقة بسفر مجموعة من الطلبة والمدرسين و برفقتهم عامر – مصطفى شعبان – كمشرف اجتماعي ، وزهرة – لبلبة – مديرة المدرسة ، وقام الطلبة بغناء أغنية حضروها للرحلة للغردقة ، وعند وصولهم وجدوا أبو الوفا – عمرو عبد الجليل – في انتظارهم لاستكمال تحضيرات مسابقة المدارس الدولية .

وقررت زهرة استغلال عامر بالرحلة لمتابعة الطلبة والسيطرة عليهم ومنعهم من التجاوز بأي شكل ، وظهرت هذه المراقبة بشكل كوميدي حيث ظل بممر الأوتيل مع وجود خلفية لموسيقي راقصة وبمجرد خروج اي طالب أو طالبة من الغرفة يقوم بمنعهم من الخروج .

حاول لطفي – صلاح عبد الله – وكيل المدرسة التعامل بلطف مع مدير شئون الطلبة بالمدرسة – شريف الدسوقي – ولكنه رفض ذلك ، نظرا لأنه يعرف أن نوايا لطفي غير بريئة .

وحاول أحد الطلبة الغاضبين من المدرسة والمدرسين باختراق اللاب تاب الخاص بمدرس الرياضيات – محمد ثروت – لاستغلاله ، وهو ما سيتضح في الحلقات القادمة .

مواعيد مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر مواعيد عرضه على قنوات on و الحياة وأيضا منصة watch it ، فعلي على شاشة ON يعرض الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا ، و على قناة الحياة يعرض ثلاثة مرات أيضا وهي الساعة 7:40 مساءً والاعادة 4.15 صباحا و 8 صباحا .

مسلسل دايما عامر المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

و تدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة .