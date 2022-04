أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 10… بداية رحلة المدرسة وسفر عامر (فيديو)

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 10 … قام عامر – مصطفى شعبان – لوالدته – فادية عبد الغني – أنه حزين لأنه لن يرى ابنته الوحيدة مع بداية العام الجديد ، كما أخبرها أنه لا يعرف كيف سيتعامل في عمله الجديد مع المدرسين والطلبة ، وكيف يمكن له أن يتأقلم على الوضع الجديد وحاولت والدته طمأنته .

وبدأت رحلة المدرسة للغردقة واعربت زهرة – لبلبة – مديرة المدرسة من اصطحاب عامر للطالب الكفيف معهم بالرحلة ، وأخبرته أنها تخاف عليه من أن يسمع أي تعليق يؤثر سلبا على نفسيته ، وطلب منها عامر أن تثق فيه قليلا .

وأصبحت المدرسة تحت إدارة لطفي – صلاح عبد الله – بعد سفر زهرة ، وقام بالاجتماع بمجموعة من المدرسين بالمدرسة – محمد محمود ومحمد ثروت ونضال الشافعي – والذين قرروا طلب الغداء وسط الاجتماع ، وكان واحدا من المشاهد الكوميدية في هذه الحلقة .

مواعيد مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر مواعيد عرضه على قنوات on و الحياة وأيضا منصة watch it ، فعلي على شاشة ON يعرض الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا ، و على قناة الحياة يعرض ثلاثة مرات أيضا وهي الساعة 7:40 مساءً والاعادة 4.15 صباحا و 8 صباحا .

مسلسل دايما عامر المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

و تدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة .