أحداث مسلسل «حمد الله ع السلامة» الحلقة 12 .. الجدة سوسو قامت ببيع الشقة منذ سنتين

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 12 اليوم ، مقابلة سميحة _ يسرا_ لعم مصرفاوي البواب _ عبد الله مشرف_ ويطلب منهم دخول البيت فتجد سميحة وابنتها _ سماح _ وفوقية _ شيماء سيف_ وأكرم زوجها _ محمد ثروت _ وسامح _ آدم الشرقاوي _ بانتظارهم .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

كما شهدت الحلقة اخبار المصرفاوي سميحة أن الجدة سوسو قامت ببيع الشقة منذ سنتين وأن قريبتها ” انشراح ” كانت تزورها بشكل مستمر ، وتخبر سميحة الجميع بأمر الجدة سوسو ، وسط خيبة من الأمل ، ويحاولون التفكير بشكل عملي للوصول لانشراح من أجل استرداد الميراث ، تلقى أكرم صفعة على ” قفاه” من طفل موجود بالقرية وذلك انتقاما منه لفرضه تسليمهم الكريم ، ويقوم الأطفال يجتمعون يوقررون العبث بكاوتش سيارة علي بويكا_ عنبة_ وهو نائم بداخلها دون أن يشعر بأي شئ .

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ومايان السيد وآدم الشرقاوي ، تأليف محمد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح وانتاج العدل جروب .