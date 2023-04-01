أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 9: شيماء سيف تصالح يسرا وتحاول الوصول للجدة سوسو

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 9 بطولة النجمة يسرا، محاولة دكتورة سميحة _ يسرا_ الوصول للجدة سوسو وإحضار وورد لها وتركها لأولادها ، ثم ذهب سامح ابنها _ آدم الشرقاوي _ لعلي ووالدته .

أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 9

وشهدت أيضا الأحداث قيام المحامي أكرم _ محمد ثروت _ بالتوقيع على استقالته بعد غيابه عن العمل ، وقيام سميحة بتعنيف ابنتها سماح _ مايان السيد _ لعدم ذهابها للفندق لكن سماح وضحت لوالدتها أن سبب ذلك هو تعرضها لمعاكسة بعض الشباب لها لكن قام بالدفاع عنها علي بويكا_ عنبة_ وقام باستضافتها وسط عائلته في منزلهم ولم تخبرها خوفا منها ، وقامت فوقية زوجة أكرم _ شيماء سيف_ بمصالحة سميحة باحضار حقيبة جديدة لها وقام أكرم بتقديم هواتف جديدة لها ولأبنائها سماح وسامح .

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ومايان السيد وآدم الشرقاوي وانتاج العدل جروب واخراج عمرو صلاح .