أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13.. نيلي تظهر وسيارة بويكا تتعطل

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13 بطولة النجمة يسرا ، ظهور نيلي شقيقة فوقية _ شيماء سيف_ بعد إخبار فوقية دكتورة سميحة وزوجها أكرم أن نيلي تعمل ممرضة يمكن أن تساعدهم في مشكلتهم .

أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13

وعرضت الحلقة أيضا طلب أكرم من أحد أقاربه أن يأتي له بسيارته القديمة لمنطقة دهشور ، ويقول له أن مازال أمامه كثير من الوقت لكي يحضر المفاتيح له ، وقام علي بويكا _ عنبة _ بعمل مشكلة في عجلات سيارته خلال وجوده في مدينة دهشور أثناء حضور سبوع نجل المرصفاوي .

وطلب أكرم خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، من أحد أقاربه أن يحضر له سيارته القديمة إلى منطقة دهشور، لكن ما زال أمامه الكثير من الوقت لكي يحضر المفاتيح له.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا وآدم الشرقاوي ومايان السيد وتأليف محمد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح وانتاج العدل جروب.