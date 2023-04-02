أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 12.. البحث عن الجدة سوسو وسر المحشي

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا الحلقة 11، بالبحث عن الجدة سوسو في دهشور ، وتقابل سميحة أحد رجال القرية وتسأله على عنوان المصرفاوي وتسأل جاكي سمير محمود عن سبب قيامه بطرد الحسيني والسر الذي يخفيه عنها ليخبرها سمير أنه أحد أقاربه .

أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 11

وشهدت الحلقة أيضا طلب سماح _ مايان السيد_ من علي بويكا توصيلها ومعها والدتها سميحة _ يسرا_ وكذلك المحامي أكرم _ شيماء سيف_ وزوجته فوقية_ بعد موافقته الذهاب بهم لدهشور للبحث عن الجدة سوسو بعد أدائهم أمامها بشكل كوميدي أنهم في حاجة للمساعدة .

وبعدها يصل على بويكا لسميحة وأولادها تطلب سماح من على توصيلهم وتوصيل أكرم وفوقية، بعد موافقة على أنه يذهب بهم لدهشور من أجل البحث عن الجده سوسو مجانًا بعد أدائهم بشكل كوميدي أمامه أنهم بحاجة للمساعدة.

كما أظهرت الحلقة حب فوقية_ شيماء سيف _ للمحشي وذلك بعمل كوميكس بقناة CBC ، وقامت سميحة وأبنائها بمشاهدة الحلقة .