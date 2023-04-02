أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10.. سميحة تصل لمنزل الجدة

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10 بطولة يسرا ، وصولو سميحة _ يسرا_ وأبنائها لشقة الجدة سوسو وتحاول فتح باب الشقة وتنجح في ذلك ، وتقوم بسؤال أحد جيرانها عنها لكن تخبرها أنها لاتعرف عنها شيئا .

كما شهدت الحلقة أيضا قيام سميحة وأولادها وأكرم وفوقية بالسؤال على المصرفاوي كما نصحيتهم احدى جيران الجدة سوسو ، وتعلم أنه تزوج الجدة سوسو وسافر للبلد للاحتفال بسبوع أحد أقاربه.

أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10

كما يستمع أكرم المحامي _ محمد ثروت_ بالصدفة لحديث سميحة مع أبنائها عن الميراث فيطلب نسبة منه وتوافق على ذلك سميحة وتطلب منه ضرورة التوجه لبلد الجدة سوسو واستلام أوراق الميراث منها .

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسار وآدم الشرقاوي ومايان السيد وشيماء سيف ، تأليف محمد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح .