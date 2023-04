أحداث مسلسل حرب الحلقة 7 : انتحار معتصم الذارع الأيمن للظافر

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 7 بطولة أحمد السقا ومحمد فراج اليوم ، حصول الضابط عمر الأمام _ محمد فراج _ على معلومات خاصة بمعتصم الذراع الأيمن للظافر _ أحمد السقا _ بعد مشاهدته معه أثناء لقائهما في المستشفى الحلقات السابقة ، توجه الضابط لشقة معتصم وقام بمقابلة والده ، وأخبره أن علاقته قد انتهت بابنه قائلا أنا اتبريت منه .

أحداث مسلسل حرب الحلقة 7

وعرضت الأحداث أيضا انتحار معتصم الذراع الأيمن للظافر بعد محاولة عمر الامام القبض عليه فقام معتصم برمي نفسه للأسفل قل القاء الأمن الوطني القبض عليه .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.