أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 : الظافر يعلن عن تطورات خطيرة

عرضت أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، تحدث الضابط شريف _ أحمد سعيد عبد الغني _ مع الرائد عمر الإمام_ محمد فراج _ عن محاولاته للبحث عن الإرهابي عثمان أو الظافر _ أحمد السقا ، ويخبره شريف أنه يعيش حالة توتر شديدة بسبب محاولاته البحث عن عثمان، مؤكدا له أنه سيقع بالتأكيد في قبضة الأمن الوطني ويجب عليه أن يتابع ملفات أخرى في عمله غير بحثه عن عثمان طيلة الوقت .

أحداث مسلسل حرب الحلقة 6

وشهدت الحلقة أيضا قيام العديد من الأشخاص بمبايعة عثمان أو الظافر وقيامه بعدد من العمليات الارهابية ، وتم زرع عبوان ناسفة في مناطق حيوية تستهدف المواطنين والمنشآت الحيوية بالدولة ، ويقرر عثمان الاعلان عن نفسه باسم ” الظافر_ بفيديو مسجل ووجه تهديدا لقوات الأمن بقيامه بالتخطيط لعمليات إرهابية جديدة.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.