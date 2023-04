أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 .. عثمان يهدد عمر

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 اليوم بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، قيام الضابط شريف_ أحمد سعيد عبد الغني _ بالتحقيق مع وفيق بعد القبض عليه للوصول للظافر _ أحمد السقا ويخبره أن صديقيه فؤاد ومدحت تم قتلهما فيقرر وفيق الاعتراف له بكل شئ يعرفه عن التنظيم الارهابي.

احداث مسلسل حرب الحلقة 5

وعرضت الحلقة أيضا قيام عثمان او الظافر_ أحمد السقا_ بالاتصال بالضابط عمر _ محمد فراج _ وتهديده أنه سيقوم بقتله ويجب عليه ان يختبأ في منزله ويقرأ القرآن ويتقرب من ربنا لكن يرد عليه عمر أنه لايخاف أبدا لأنه يعي أنه على حق ، كما يذهب عمر لمنزل مروة _ سارة الشامي _ زوجة فؤاد الارهابي وهي ابنة شقيقة عثمان أيضا ، لتخبره والدتها أنهم لايعرفون شيئا عنها منذ أن هربت من المنزل ليؤكد لها عمر انها على علاقة بشخص ارهابي وكاد يقبض عليها في العريش ، وقام عثمان بتهديد مروة انها سيتزوجها ولو خرجت من المنزل دون اذنه سيقتلها .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.