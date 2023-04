أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 : أحمد السقا يفجر محطة مترو الأنفاق ويعلن سيطرته

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة النجم أحمد السقا الذي تم عرضها ابتداء من اليوم 21 رمضان ، بظهور مدينة القاهرة عام 2015 مع الضابط عمر الامام_ محمد فراج _ وهو يقوم بممارسة لعبة ملاكمة الشطرنج والتي تمزج الشطرج والملاكمة معا .

أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 :

وعرضت الحلقة أيضا ظهور الشيخ عثمان_ أحمد السقا_ وهو يحمل حقيبة سوداء قام باستلامها من أحد الأشخاص ، والدخول بها باحدى محطات مترو الأنفاق ثم كشفت الأخبار بعد ذلك عن انفجار عبوة ناسفة قام بزرعها أحدى العناصر الارهابية داخل مترو الأنفاق باحدى محطاته والتي أدت لموت 16 شخصا بريئا .

كما قام الشيخ همام بطلب من عثمان أن يستمر في العمل معه لكنه يرفض ذلك ويخبره ان فكرهما مختلفا حتى لو كان هدفهما واحدا ، لذلك من الأفضل أن يعمل كل واحد منهما بمفرده بالطريقة التي تريحه ، علاوة أنه ليس مستعدا للاعلان عن كونه وراء عملية تفجير محطة مترو الأنفاق لكنه يجهز لفرض سطوته تحت اسم جديد ” الظافر” .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.