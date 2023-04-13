أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6: غادة طلعت تعثر على شقيقها بمساعدة طمعان

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 بطولة دنيا سمير غانم اليوم ،اكتشاف الوزير_ سامي مغاوري_ مع رجاله سر القتاة التي تملك نسخة مهمة من الكتاب السحري ، وبدأو في العثور عليها ، واكتشف أيضا موكوس رسالة عثر عليها صدفة مكتوب بها ” انفد بجلدك ياوريث ، اهرب مع الغريب تلاقي النصيب وحقك برقبتك حافظ ” ، وقامت غادة طلعت بكشف أوصاف سليمة للوزير ليكتشف انها الغريبة التي يبحث عنها المنتظرة.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6

وعرضت أحداث الحلقة 6 أيضا عثور السلطان طمعان _ خالد الصاوي_ على الطفل عمر شقيق سليمة وسأله عن اسمه وهويته ومعلومات تخصه فاكتشف طمعان ان عمر هو شقيق الفتاة التي يحاول العثور عليها ، وقام طمعان بمعاتبة شقيقه عرفان بعد اكتشافه أن لديه ابنا يمكن أن يحصل على نصيبا من الميراث ، ووجدت سليمة شقيقها الصغير عمر بمساعدة الأمير أحلام ابنة الملك وساعدتها أيضا في دخول الغرفة ومقابلة شقيقها عمر .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.